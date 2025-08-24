Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 10:00 το πρωί πήρε ο 40χρονος δράστης της φρικτής δολοφονίας της 36χρονης συζύγου του στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμεναν στο Βόλο, ενώ αντιθέτως με την αμετανόητη στάση του για την πράξη του απέναντι στους αστυνομικούς, φέρεται να εμφανίσθηκε μετανιωμένος, όταν συνάντησε τη μεγαλύτερη κόρη του στο κτίριο της Ασφάλειας Βόλου.

Στην πρώτη συνάντησή τους μετά το στυγερό έγκλημα, ο 40χρονος μίλησε στην 18χρονη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το gegonota.news, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της. «Κατάλαβα το λάθος μου… Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε στην κόρη του ο 40χρονος, που μετά την στυγερή δολοφονία της συζύγου του κρυβόταν για περίπου 30 ώρες σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

«Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε»

Ο σύζυγος της αδελφής του δράστη είπε, ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο του, όπως όλα τα ζευγάρια, μετά από 20 χρόνια συμβίωσης, όπως είπε. Αφορμή για τον μοιραίο καυγά στάθηκαν κάποια μηνύματα, που φέρεται να έλαβε η 36χρονη στο Facebook, τα οποία παρερμηνεύθηκαν από τον δράστη, σύμφωνα με τον κουνιάδο του δράστη. Η 36χρονη ήθελε να πάρουν διαζύγιο, αλλά εκείνος αντιδρούσε. Σύμφωνα με τον σύζυγο της αδελφής του, ο 40χρονος αγαπούσε την γυναίκα του και λάτρευε την οικογένειά του. Πρόσθεσε δε, ότι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας δούλευε από το πρωί ως το βράδυ και να προσφέρει στην οικογένειά του. Ωστόσο, πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατούσε και μάλιστα αυτός φέρεται να ήταν ο λόγος της απόπειρας αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό. Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε.

Τι θα γίνει με τα τρία ανήλικα παιδιά

Τραγικά πρόσωπα της υπόθεσης, εκτός από το θύμα, είναι και τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία έχασαν σε μια στιγμή μάνα και πατέρα και μόνο στήριγμά τους είναι η 18χρονη αδελφή τους, η οποία ωστόσο κρίνεται αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να αναλάβει την κηδεμονία τους, καθώς μόλις ενηλικιώθηκε και η ίδια. Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους, προκειμένου να εξεταστεί, σε ποιο περιβάλλον θα πρέπει να μεγαλώσουν. Μέχρι στιγμής, τα παιδιά φιλοξενούνται από συγγενείς της αδικοχαμένης μητέρας τους.

Έρευνα για τους λόγους που είχε αφεθεί ελεύθερος από Ψυχιατρική Κλινική

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός, ότι ο δράστης είχε νοσηλευθεί τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρική κλινική. Οι δικαστικές αρχές θα ερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος μετά τη νοσηλεία, καθώς και αν υπήρξαν παραλείψεις, που ενδεχομένως συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.