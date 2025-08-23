Η άμυνα του Άρη… έσωσε την επίθεση και «καθάρισε» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Άλβαρο και Φαμπιάνο σκόραραν στο 64′ και στο 67′ αντίστοιχα, διαμορφώνοντας μέσα σε τρία λεπτά το 2-0 με το οποίο οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν τους Θεσσαλούς και… ηρεμία μετά από ένα δύσκολο διάστημα ελέω Ευρώπης.

Ο Άρης πήρε ένα αποτέλεσμα ψυχολογίας και πλέον κόντρα στον Παναιτωλικό (30/08), πάλι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έχει την ευκαιρία να πάει με το «2 στα 2» στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος

Τα πλάνα των προπονητών

Ο Άρης ξεκίνησε με νέο πρόσωπο τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Τεχέρο-Μεντίλ στα άκρα της άμυνας και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο στα στόπερ. Μόντσου-Ράτσιτς οι δύο χαφ, με τον Γένσεν λίγο πιο μπροστά αντί του Μορουτσάν. Πέρεθ-Ντιαντί στα εξτρέμ και ο Μορόν στην κορυφή, σε διάταξη 4-2-3-1.

Ιδιο σχηματισμό επέλεξε και ο Χουάν Φεράντο με Σιαμπάνη στο τέρμα. Σόρια-Μύγας στα άκρα της άμυνας και οι Κάργας-Χέρμανσον στα στόπερ. Μαρτίνες-Κόμπα στα χαφ και ο Χουάνπι λίγο πιο μπροστά. Τζόκα-Λάμπρου στα εξτρέμ και ο Ναμπίλ στην κορυφή του 4-2-3-1.

Το ματς

Ο Άρης για 45′ λεπτά πάτησε πάνω στην ενέργεια που έβγαλε, με έντονο πρέσινγκ από το μεσαίοι τρίτο και πάνω, απειλώντας μόλις στο 2′ με το διαγώνιο σουτ του Γένσεν και την δύσκολη επέμβαση του Σιαμπάνη χαμηλά.

Ο Φινλανδός ήταν… άλλος παίκτης και τόνωσε επιθετικά τους «κιτρινόμαυρους», δημιουργώντας στο 21′ -σε συνεργασία με τον Πέρεθ- την μεγάλη διπλή φάση του Ντιαντί μέσα από την περιοχή.

Το αρνητικό για τους γηπεδούχους ήταν ότι ως την ανάπαυλα δεν εξαργύρωσαν την υπεροχή τους και παράλληλα εμφάνισαν τα γνωστά προβλήματά στο αμυντικό τους τρανζίσιον. Εκεί πάνω ο Βόλος απείλησε με τον Λάμπρου στο 35′ και τον Μάικιτς να αποκρούει, ενώ τρία λεπτά νωρίτερα ο Κόμπα βρέθηκε μόνος στην περιοχή και αστόχησε.

Το ζήτημα στις επιστροφές συνέχισε να ταλαιπωρεί τον Άρη και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Βόλο να φτάνει μια ανάσα από το γκολ. Εκεί, όμως, εμφανίστηκε ο «φύλακας άγγελος» Λόβρο Μάικιτς. Ο Κροάτης τερματοφύλακας είπε δύο φορές «όχι» σε Χουάνπι και Τζόκα στο 56’, κρατώντας το μηδέν. Η φάση ξεκίνησε και πάλι από την αριστερή πλευρά της άμυνας, σημείο που ο Ουζουνίδης διόρθωσε λίγο αργότερα με τρεις κινήσεις: Φρίντεκ και Γιάννιωτας, συν τον Μισεουί στον άξονα αντί του Γένσεν.

Με την είσοδο του Ολλανδού όλοι περίμεναν από τον 20χρονο και τους υπόλοιπους επιθετικούς να βρουν το γκολ που θα «ξεκλείδωνε» το παιχνίδι πριν το τελευταίο εικοσάλεπτο. Τελικά, ήταν η άμυνα που ανέλαβε δράση και έδωσε τη λύση.

Πρώτα ο Άλβαρο άνοιξε το σκορ στο 64’ ύστερα από ασίστ του Μορόν, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Φαμπιάνο αξιοποίησε την καλοζυγισμένη σέντρα του Φρίντεκ και έκανε το 2-0. Ένα προβάδισμα που διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Τσακαλίδη, «σφραγίζοντας» τη νίκη του Άρη.

ΆΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ (61′ Φρίντεκ) – Ράτσιτς, Μόντσου – Πέρεθ (80′ Μορουτσάν), Γένσεν (61′ Μισεουί), Ντιαντί (61′ Γιαννιώτας) – Μορόν (89′ Καντεβέρε)

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας – Κόμπα (60′ Πίντσι), Μαρτίνες (84′ Γρόσδης) – Λάμπρου, Χουάνπι (79′ Ασεχνούν), Τζόκα (79′ Μπουζούκης) – Ναμπίλ (60′ Χάμουλιτς)