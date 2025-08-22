Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα έχει σήμερα κοινή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας σχετικά με τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν απειλήσει ότι θα ενεργοποιήσουν κυρώσεις σε βάρος του Ιράν βάσει ενός μηχανισμού «snapback» , εάν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Οι χώρες αυτές, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατείνονται ότι το Ιράν χρησιμοποιεί το πρόγραμμά του πυρηνικής ενέργειας ενδεχομένως για να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – ΙΑΕΑ) έχει δηλώσει πως το Ιράν απέχει πολύ από την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας και η διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ κατέθεσε τον Μάρτιο πως αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών δεν βρήκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι το Ιράν κινείται προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως ο Αραγτσί και ο Βρετανός και Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων («snapback»). Η Τεχεράνη ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είχαν σκοπό τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Από τότε επιθεωρητές του ΔΟΑΕ δεν έχουν μπορέσει να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρά το ότι ο επικεφαλής του Ραφαέλ Γκρόσι λέει πως οι επιθεωρήσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως μια ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Βιέννη σήμερα προκειμένου να συναντηθεί με αξιωματούχους του ΔΟΑΕ. Δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ