Το Ιράν προχώρησε σε ανακοίνωση για την ανάπτυξη νέων, ακόμα πιο ισχυρών πυραύλων, σημειώνοντας πως είναι έτοιμο να τους θέσει σε επιχειρησιακή χρήση εάν δεχθεί νέα επίθεση από το Ισραήλ. Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Άμυνας, η απόφαση αυτή εδράζεται στην αυξημένη ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα.

Η πρόσφατη 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ξέσπασε μετά από αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ στις 13 Ιουνίου, από την οποία στοχοποιήθηκαν κυρίως στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε εκατοντάδες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επιστήμονες και ανώτατοι αξιωματούχοι που συνδέονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε απάντηση, ακολούθησε η εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones εναντίον ισραηλινών στόχων, ενώ για πρώτη φορά στοχοποιήθηκε και η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ. Οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν στις 24 Ιουνίου, μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ιρανική απάντηση και νέα στρατιωτική δυναμική

Σύμφωνα με τον στρατηγό Αζίζ Νασιρζαντέχ, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Irna, οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο των δώδεκα ημερών «είχαν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Άμυνας πριν από μερικά χρόνια». Ο ίδιος σημείωσε πως «σήμερα έχουμε κατασκευάσει πυραύλους με πολύ ανώτερες ικανότητες (…) και αν ο σιωνιστής εχθρός ξεκινήσει ξανά αυτή την περιπέτεια, αναμφίβολα θα τους χρησιμοποιήσουμε», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς το Τελ Αβίβ.

Παρά την πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας, ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν δημόσια ότι η χώρα παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας για νέα αντιπαράθεση – αν και, όπως επισημαίνουν, «δεν επιδιώκει τον πόλεμο».

Στρατιωτικά γυμνάσια και τρέχουσα κατάσταση

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, προγραμματίζονται στρατιωτικές ασκήσεις το επόμενο διήμερο «στο βόρειο τμήμα του Ινδικού ωκεανού και στη θάλασσα του Ομάν», ενισχύοντας περαιτέρω το κλίμα ετοιμότητας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ανθρώπινος απολογισμός της τελευταίας σύγκρουσης υπήρξε βαρύς: περισσότερα από 1.000 άτομα σκοτώθηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ενώ το Ισραήλ έκανε λόγο για 28 θύματα στις δικές του δυνάμεις και αμάχους.

Πυρηνικό πρόγραμμα και διεθνείς πιέσεις

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, με την Τεχεράνη να απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, ασκούν έντονη κριτική στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη πυραύλων που φέρονται ικανοί να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σημειώνεται ότι στις 28 Ιουλίου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν θα διαπραγματευτεί με τις δυτικές κυβερνήσεις σχετικά με τις αμυντικές του δυνατότητες, απορρίπτοντας το αίτημα της Γαλλίας για την επίτευξη «ολοκληρωμένης συμφωνίας» που να καλύπτει τόσο τις πυρηνικές δραστηριότητες όσο και το βαλλιστικό πρόγραμμα, αλλά και την περιφερειακή του επιρροή.

ΕΜ