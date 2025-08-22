Σε καταγγελία για παράνομο χώρο ταφής ζώων συντροφιάς προχώρησε ο δήμος Αθηναίων, έπειτα από έκτακτη αυτοψία που διενεργήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα. Ο εν λόγω χώρος εντοπίστηκε εντός του Άλσους Χωροφυλακής, σε μικρή απόσταση από το Κτηνιατρείο του δήμου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για παράνομη λειτουργία του από το 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, «Ενημερωθήκαμε μετά από καταγγελία πως εντός του Άλσους Χωροφυλακής και πλησίον του Κτηνιατρείου του δήμου Αθηναίων υπήρξε χώρος που χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021, για την ταφή ζώων συντροφιάς. Από άμεση αυτοψία των αρμόδιων Αρχών, χθες αργά το βράδυ, 21 Αυγούστου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων και της αρμόδιας αντιδημάρχου Όλγας Δούρου, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και κατόπιν και μηνυτήριας αναφοράς της αντιδημάρχου, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης η αρμόδια Εισαγγελέας ζώων συντροφιάς, η οποία και ερευνά την υπόθεση. Παράλληλα, με εντολή του δημάρχου, κινήθηκαν άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Νομική και διοικητική κινητοποίηση για την υπόθεση

Μετά τη διαπίστωση της παρανομίας, τόσο η αντιδήμαρχος Όλγα Δούρου όσο και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά, κινητοποιώντας άμεσα την αρμόδια εισαγγελέα για τα ζώα συντροφιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών λειτουργίας του χώρου, αλλά και των υπευθύνων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με εντολή του δημάρχου κινήθηκαν και όλες οι εσωτερικές διαδικασίες του δήμου, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση τυχόν παρατυπιών στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς εντός της δημοτικής επικράτειας.

Κλείνοντας, η δημοτική αρχή στέλνει σαφές μήνυμα: «Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Η δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό ζήτημα της προστασίας και ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».