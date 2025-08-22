Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος καθ’ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στο Χαλάνδρι με θύμα μία 47χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος ενώπιον του Ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο και ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Αντίθετα, υποστηρίζει πως βρισκόταν σε βρασμό εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα σε βάρος του.

“Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της” ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος .

Η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας του 28χρονου αναφερόμενη σε “ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία”. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας αιτήθηκε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου

Ο νεαρός άνδρας έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου όταν ο 28χρονος φέρεται να ακολούθησετη γυναίκα έξω από την κατοικία της. Όπως ο ίδιος υποστήριξε, της ζήτησε να ανεβούν μαζί στο διαμέρισμά της, η γυναίκα αρνήθηκε, άρχισε να φωνάζει, και τότε ο 28χρονος την μαχαίρωσε θανάσιμα με ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του.