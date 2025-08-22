Μετά από μήνες προσεκτικών δηλώσεων, ο Τζερόμ Πάουελ έκανε την παραδοχή που περίμεναν οι αγορές: «Μπορεί να είναι σκόπιμο να προσαρμόσουμε τη νομισματική μας στάση». Ο πρόεδρος της Fed, μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο του Jackson Hole, άνοιξε για πρώτη φορά επίσημα την πόρτα σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τον φρενάρισμα του ΑΕΠ.

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποίησε πως η κεντρική τράπεζα δεν θα επιτρέψει σε μια «προσωρινή» άνοδο τιμών, που προκαλούν οι δασμοί, να εξελιχθεί σε γενικευμένο πληθωρισμό. Η Fed, είπε, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο δύσκολες πραγματικότητες: μια οικονομία που χάνει δυναμική και μια πληθωριστική πίεση που παραμένει υπαρκτή.

Η αλλαγή τόνου ήταν εμφανής. Στις πρακτικές της συνεδρίασης Ιουλίου, η πλειοψηφία των μελών έβλεπε ως κυρίαρχο κίνδυνο την αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Τώρα, ο Πάουελ αναγνώρισε πως «η ισορροπία των κινδύνων αλλάζει». Το αποτέλεσμα: άμεση αντίδραση των χρηματιστηρίων. Ο S&P 500 επιτάχυνε στο +1,2%, ο Dow Jones στο +1,46% και ο Nasdaq 100 στο +1,26%. Το δολάριο κατρακύλησε κατά 0,73% έναντι του ευρώ, που αγγίζει πλέον τα 1,17 δολάρια, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έπεσε από το 4,32% στο 4,26%.

Οι αγορές swaps αύξησαν τις πιθανότητες για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο από 70% σε πάνω από 90%, με τους επενδυτές να θεωρούν σχεδόν βέβαιο το πρώτο «ψαλίδισμα». Η πιθανότητα τριών μειώσεων ως το τέλος του 2025 ενισχύθηκε αισθητά.

Στο παρασκήνιο, όμως, τα θεμελιώδη παραμένουν αδύναμα: αναθεωρήσεις προς τα κάτω στα στοιχεία απασχόλησης, νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής και στους δείκτες PMI, καθώς και το βάρος των δασμών που μετακυλίεται τώρα στους καταναλωτές. Ορισμένοι οικονομολόγοι μιλούν για μια κατάσταση «ελαφριάς στασιμοπληθωριστικής φάσης», που θυμίζει –χωρίς να επαναλαμβάνει– τη δεκαετία του ’70.

Η Fed ελπίζει ότι οι ανατιμήσεις θα αποδειχθούν πρόσκαιρες ώστε να επικεντρωθεί στην αναθέρμανση της αγοράς εργασίας. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, που πιέζει ανοιχτά για σημαντικές μειώσεις επιτοκίων, η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελεί την πρώτη νίκη – εκτός αν οι ίδιοι οι δασμοί του αποδειχθούν το εμπόδιο.