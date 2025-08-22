H Cupra ανεβάζει τους τόνους με πρωταγωνιστή την ηλεκτροκίνηση. Ετσι, μετά τα Formentor, Terramar και Leon σειρά θα πάρει το νέο Raval, η μικρή πρόταση στα ηλεκτρικά, όντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που βασίζεται στο UrbanRebel. Το νέο μοντέλο θα φέρει ένα ηλεκτροκινητήρα που θα αποδίδει 226 ίππους, τοποθετώντας το Raval στην κατηγορία των μοντέλων με σπορ επιδόσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το μικρό μοντέλο όπως ίσως δούμε και μια πιο εκρηκτική έκδοση με 340 ίππους. Όσον αφορά την αυτονομία του θα αγγίζει τα 450 χλμ. με μια μόνο φόρτιση.