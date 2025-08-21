Ο Ευθύμης Κουλούρης εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στην Πολωνία και την Πογκόν, με το ενδιαφέρον στο πρόσωπό του να μεγαλώνει. Ο πρόεδρος του πολωνικού συλλόγου, Άλεξ Χαντιτάγκι, είχε δηλώσει για τον Έλληνα επιθετικό: «Ο Κουλούρης δεν πωλείται, του προσφέραμε το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου».

Όμως, όλα δείχνουν πως ο Έλληνας φορ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Ούλα φέρεται να προσφέρει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ στην πολωνική ομάδα, για να αποκτήσει τον 29χρονο ποδοσφαιριστή.

Με ανακοίνωσή της η Πογκόν έκανε γνωστό, πως έχει δώσει άδεια στον Κουλούρη, να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις συμβολαίου με την Αλ Ούλα. Ο Έλληνας επιθετικός θα ταξιδέψει την Κυριακή (24/08) στη Σαουδική Αραβία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη νέα του ομάδα.

Efthymis Koulouris otrzymał od Pogoni Szczecin zgodę na rozpoczęcie rozmów dotyczących indywidualnych warunków kontraktu oraz na przejście testów medycznych przed transferem do nowego klubu. W związku z tym, zawodnik nie będzie do dyspozycji podczas jutrzejszego spotkania… pic.twitter.com/QM3XqTMbBv — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 21, 2025

Σύμφωνα με τον Τόμας Βλόνταρτζικ, οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε συμφωνία στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τον επιθετικό γεννημένο στη Σκύδρα, ο οποίος θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του πολωνικού συλλόγου.

Αν η μεταγραφή αυτή ολοκληρωθεί, ο Κουλούρης θα βρεθεί συμπαίκτης με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Καλέντ Νάρεϊ. Ο εξτρέμ από το Τόγκο υπέγραψε στον «Δικέφαλο του Βορρά» τον Ιούλιο του 2022, ενώ ένα χρόνο αργότερα άφησε τη Θεσσαλονίκη, για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλέτζ.

Ο Κουλούρης έφτασε στην Πογκόν τον Ιούλιο του 2023 και σε 84 συμμετοχές μετράει 52 γκολ και έξι ασίστ. Κέρδισε το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν 2024-25, το δεύτερο της καριέρας του μετά από αυτό του πρώτου σκόρερ της Super League της σεζόν 2018-19.