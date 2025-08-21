Το ελαιόλαδο άγουρης συγκομιδής, το γνωστό μας αγουρέλαιο, κρύβει μέσα του ένα μικρό θαύμα της φύσης: την ελαιοκανθάλη . Πρόκειται για μια ουσία που δημιουργείται τη στιγμή που ο καρπός της ελιάς «σπάει» για να αρχίσει η έκθλιψη. Ακριβώς αυτή η στιγμή της δημιουργίας είναι και η αφετηρία για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φυσικά αντιφλεγμονώδη που γνωρίζουμε σήμερα.

Από το λιοτρίβι… στο εργαστήριο

Όλα ξεκινούν από συγκεκριμένες ποικιλίες ελιάς, πλούσιες σε πρόδρομες πολυφαινόλες. Κατά τη μηχανική θραύση του καρπού, δημιουργείται η ελαιοκανθάλη, ένα φυσικό συστατικό με ισχυρή βιοδραστικότητα. Εδώ και περίπου 20 χρόνια, τόσο εργαστηριακές όσο και κλινικές μελέτες έχουν αναδείξει την ελαιοκανθάλη ως έναν ενισχυτικό σύμμαχο κατά των φλεγμονών, με ειδική στόχευση στον πόνο και τη δυσφορία των αρθρώσεων. Η ελαιοκανθάλη είναι πλέον διαθέσιμη σε συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή κάψουλας. Βρίσκεται συγκεντρωμένη και προτυποποιημένη, για στοχευμένη καθημερινή υποστήριξη. Έτσι δεν χρειάζεται πλέον να καταναλώνει κανείς μεγάλες ποσότητες αγουρέλαιου για να έχει τα ευεργετικά φυσικά αντιφλεγμονώδη αποτελέσματά της.

Τι λέει η επιστήμη: 3 μελέτες που αξίζει να διαβάσετε!

Η ελαιοκανθάλη «μιμείται» τη δράση της ιβουπροφαίνης

Το φρέσκο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει ελαιοκανθάλη – μια ένωση της οποίας η έντονη γεύση προκαλεί μια έντονη αίσθηση καψίματος στο λαιμό, παρόμοια με αυτή που προκαλείται από διαλύματα του μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, ιβουπροφαίνη. Αυτή η παρόμοια αίσθηση φαίνεται να αποτελεί ένδειξη μιας κοινής φαρμακολογικής δράσης, με την ελαιοκανθάλη να δρα ως μια φυσική αντιφλεγμονώδης ένωση που έχει ισχύ και προφίλ εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό της ιβουπροφαίνης. Αν και δομικά ανόμοια, και τα δύο αυτά μόρια αναστέλλουν τα ίδια ένζυμα κυκλοοξυγενάσης στην οδό βιοσύνθεσης προσταγλανδίνης. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει πειραματικά ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει ένζυμα COX-1 και COX-2, με τρόπο παρόμοιο με την ιβουπροφαίνη, ενισχύοντας την αντιφλεγμονώδη δράση της.

Αντιφλεγμονώδης δράση σε ζωικά μοντέλα αρθρίτιδας

Η ελαιοκανθάλη, βρίσκεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πολλές είναι οι μελέτες που έχουν αναφέρει τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές, αντικαρκινικές και νευροπροστατευτικές της επιδράσεις. Δεδομένου, ότι η παθογένεση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA) περιλαμβάνει φλεγμονώδη και οξειδωτικά συστατικά, η συγκεκριμένη μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον προληπτικό ρόλο των επιδράσεων της διατροφής με συμπλήρωμα ελαιοκανθάλης, στην προστασία από χρόνιες φλεγμονές που συνδέονται με παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συστηματική λήψη ελαιοκανθάλης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο εύρημα σε μια ερευνητική μελέτη του 2011 έρχεται να επιβεβαιώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα του ελαιόλαδου στη μείωση της παραγωγής συγκεκριμένων αντισωμάτων που συνδέονται με την επιδείνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση ελαιοκανθάλης / ελαιοευρωπαΐνης σε ζωικό μοντέλο με ρευματοειδή αρθρίτιδα προκάλεσε σημαντική μείωση της φλεγμονής, του οιδήματος και της καταστροφής του χόνδρου. Η αρθρίτιδα εξελίχθηκε με πιο ήπια συμπτώματα στην ομάδα που λάμβανε το συστατικό, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την γενικότερη αντίληψη των ευεργετικών ιδιοτήτων του ελαιόλαδου που δεν είναι απλώς ένα θρεπτικό συστατικό αλλά ένας σύμμαχος στην πρόληψη χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων.

Αντιοιδηματική δράση, μείωση της φλεγμονής

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ελαιοκανθάλη είναι ένα φυσικό συστατικό που βρίσκεται στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής και συγκεντρώνει το επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω των πολλαπλών ευεργετικών του ιδιοτήτων. Πολλές είναι οι μελέτες που αποδεικνύουν την ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση της ελαιοκανθάλης. Δεδομένου ότι η παθογένεση πολλών χρόνιων ασθενειών περιλαμβάνει φλεγμονώδη και οξειδωτικά συστατικά, η ελαιοκανθάλη είναι ένας πολλά υποσχόμενος παράγοντας για την πρόληψη αυτών των παθήσεων. Αυτή η ανασκόπηση είχε ως στόχο να συνοψίσει τις τρέχουσες ευεργετικές επιδράσεις της ελαιοκανθάλης στην υγεία και τη μοριακή βάση των βιολογικών της δράσεων. Επιπλέον, έδειξε ότι επιδρά θετικά στον εγκέφαλο, βοηθώντας την απομάκρυνση της πρωτεΐνης βήτα – αμυλοειδούς που σχετίζεται, με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Πιο συγκεκριμένα, η ελαιοκανθάλη σε δοσολογία 5 mg/kg/ημέρα (σε πειραματικά μοντέλα) μείωσε τη φλεγμονώδη ενεργοποίηση αστροκυττάρων και τη παραγωγή δεικτών όπως GFAP και IL-1β, βελτίωσε την κάθαρση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς βήτα από τους νευρώνες και μείωσε τη φλεγμονή των αστροκυττάρων.

Και τώρα… σε μία κάψουλα

Η καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη θα απαιτούσε δεκάδες ml ημερησίως, ποσότητα δύσκολα διαχειρίσιμη στην πράξη. Γι’ αυτό, πλέον είναι διαθέσιμο συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει 5 mg πολυφαινολών με υψηλό ποσοστό ελαιοκανθάλης άνω του 50% ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες, χωρίς κανένα άλλο προστιθέμενο συστατικό. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:

Στοχευμένη πρόσληψη χωρίς επιπλέον θερμίδες

Σταθερή δόση ανεξαρτήτως της ποικιλίας ελιάς ή της σοδειάς της χρονιά

Εύκολη ενσωμάτωση στην καθημερινότητα

και επιπλέον,

είναι ασφαλές, φυσικής προέλευσης και ιδανικό για μακροχρόνια χρήση.

Σε ποιους μπορεί να φανεί χρήσιμη η καθημερινή πρόσληψη ελαιοκανθάλης;

Η υποστήριξη της υγείας των αρθρώσεων και η αντιμετώπιση ήπιων φλεγμονών αφορά πολύ περισσότερους απ’ όσους θα μπορούσε κανείς να φανταστεί:

Αθλητές & fitness lovers : Επιβάρυνση αρθρώσεων λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

: Επιβάρυνση αρθρώσεων λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων Άτομα με καθιστική εργασία : Πόνοι από ακινησία ή κακή στάση

: Πόνοι από ακινησία ή κακή στάση Άνθρωποι με χρόνιες ενοχλήσεις στις αρθρώσεις λόγω ηλικίας ή παλαιών τραυματισμών

στις αρθρώσεις λόγω ηλικίας ή παλαιών τραυματισμών Όσοι θέλουν να υποστηρίξουν φυσικά το σώμα τους απέναντι σε καθημερινές φλεγμονώδεις επιβαρύνσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν πρόκειται για φάρμακο, ούτε για λύση «μιας νύχτας». Είναι μια φυσική, ήπια και σταθερή προσθήκη, ιδανική για εκείνους που αναζητούν έναν φυσικό τρόπο υποστήριξης του οργανισμού τους με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα.

Συμπερασματικά

Το αγουρέλαιο δεν είναι πια απλώς μια γευστική πολυτέλεια – είναι μια φυτική υπερτροφή, με κλινικά μελετημένη βιοενεργή δράση. Η ελαιοκανθάλη, που γεννιέται τη στιγμή της έκθλιψης, προσφέρει μια ευκαιρία ενίσχυσης της ποιότητας ζωής, ειδικά για όσους θέλουν φυσική υποστήριξη των αρθρώσεων.

Το απόσταγμα αυτής της γνώσης βρίσκεται σε μια μικρή κάψουλα – εύκολη, προσιτή, καθημερινή.

Thousand Olives caps 5 mg

Χαρίστε στον οργανισμό σας την πολύτιμη δύναμη των 1000 ελιών, κάθε μέρα.

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

Πηγές: