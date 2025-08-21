Σε μεγάλη οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 54, 58 και 61 ετών. Οι δράστες κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 61χρονος εντοπίστηκε αρχικά να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, την ποσότητα αυτή είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 54χρονο, που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λειτουργούσε για λογαριασμό του 58χρονου.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 61χρονος αντιστάθηκε έντονα, αφού «απώθησε και χτύπησε τους αστυνομικούς με τα χέρια του», δημιουργώντας σοβαρά προσκόμματα στο έργο των αρχών.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν και οι δύο συνεργοί του. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 327,4 γραμμαρίων, καθώς και το ποσό των 260 ευρώ, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αντίστασης κατά της αρχής.