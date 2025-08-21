Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης περιέγραψε ο αθλητής του SUP Βαγγέλης Παπαϊωάννου, ο οποίος έσωσε δύο παιδιά και τον πατέρα τους από βέβαιο πνιγμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε πως παρά τον δυνατό άνεμο και τα ψηλά κύματα που δυσκόλευαν ιδιαίτερα την επιχείρηση διάσωσης, κατάφερε να μεταφέρει τους τρεις λουόμενους με ασφάλεια στην ακτή.

«Εγώ επειδή κάνω χρόνια SUP πήγα να κάνω στα κύματα. Είχα ξεχάσει την κάμερα και γύρισα πίσω να την πάρω ευτυχώς, γιατί έτσι έχουμε και το βίντεο από τη διάσωση», ανέφερε.

«Καθώς επέστρεφα και είχα τραβήξει ήδη το υλικό που ήθελα, άκουσα φωνές για βοήθεια μέσα από την θάλασσα. Πήγα προς το σημείο και είδα δύο παιδιά μέσα στο νερό, που προσπαθούσαν να βγουν. Ήταν Ρουμάνοι τουρίστες, είχαν πανικοβληθεί και κουραστεί, γιατί κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα. Τους έδωσα κατεύθυνση για να βγουν από το ρεύμα και να προσεγγίσουν την ακτή πιο εύκολα», περιέγραψε.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν, όπως λέει ο ίδιος, το ένα παιδί τού είπε να βοηθήσει τον πατέρα τους, χωρίς να γνωρίζουν όμως πού ακριβώς βρισκόταν.

«Στάθηκα όρθιος στη σανίδα για να έχω καλύτερη ορατότητα και τον εντόπισα περίπου 50-60 μέτρα πιο μακριά. Άφησα τα παιδιά, αφού είχαν συνέλθει, και πήγα προς τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση – εξαντλημένος, έπινε νερό, τα κύματα τον σκέπαζαν. Τον βοήθησα να πιαστεί από τη σανίδα γιατί είχε πανικοβληθεί. Καθίσαμε για λίγα λεπτά ώστε να ηρεμήσει και να μπορέσει να αναπνεύσει σωστά. Στη συνέχεια του έδειξα πώς να κρατηθεί και σιγά σιγά βγήκαμε μαζί στην ακτή», κατέληξε ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου.