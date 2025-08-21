Οι Έλληνες συνεχίζουν να επιλέγουν ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις διακοπές τους, με την Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία να εμφανίζουν σημαντική αύξηση στις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024, η Ολλανδία και η Πολωνία παρουσίασαν αύξηση 25% στις αναχωρήσεις σε σχέση με το 2023, ενώ η Τσεχία σημείωσε την υψηλότερη άνοδο 26%. Αντίθετα, οι ταξιδιώτες προς Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία και Αίγυπτο μειώθηκαν, κυρίως λόγω αλλαγών στη ζήτηση και στις συνθήκες των προορισμών.

Σε συνολικό επίπεδο, οι αναχωρήσεις των Ελλήνων για το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 6,945.000 ταξίδια το 2024, από 6,468.000 το 2023.

Όσον αφορά τις δαπάνες, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των Ελλήνων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 7%, από 393 ευρώ το 2023 σε 420 ευρώ το 2024. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις χώρες της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ, με 14%, ενώ στις χώρες της ζώνης ευρώ η αύξηση ήταν πιο μετρημένη, στο 4%. Οι υπόλοιπες χώρες εμφάνισαν επίσης άνοδο 4% στη μέση δαπάνη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να επενδύουν στις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους, ενώ επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν εγγυημένη ασφάλεια, κοντινή απόσταση και ποικιλία υπηρεσιών, με σταθερή αύξηση στις δαπάνες ανά ταξίδι.

Αναλυτικά τα στοιχεία από την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024»

Ανά προορισμό, τις μεγαλύτερες αυξήσεις εμφάνισαν η Τσεχία (+26%), η Ολλανδία και η Πολωνία (αμφότερες +25%). Ισχυρή άνοδο παρουσίασαν επίσης Γαλλία και Αυστρία (+22% η κάθε μία) και Γερμανία (+21%). Σημαντική άνοδος στις αναχωρήσεις παρατηρείται και για την Ισπανία (+11%) και την Ιταλία (+7%). Αντίθετα, οι ταξιδιώτες προς Κύπρο (-9%), Βουλγαρία (-8%), Τουρκία (-8%) και Αίγυπτο (-4%) μειώθηκαν.

Μεμονωμένα νούμερα (σε χιλιάδες αναχωρήσεις): Βουλγαρία 1.069 σε 983 (-8%), Ιταλία 578 σε 620 (+7%), Γερμανία 474 σε 572 (+21%), Τουρκία 599 σε 549 (-8%), Ηνωμένο Βασίλειο 328 σε 349 (+6%), Κύπρος 337 σε 305 (-9%), Γαλλία 196 σε 240 (+22%), Ισπανία 191 σε 212 (+11%), Αυστρία 161 σε 197 (+22%), Ολλανδία 145 σε 182 (+25%), Πολωνία 84 σε 105 (+25%), ΗΠΑ 86 σε 87 (+1%), Αίγυπτος 63 σε 60 (-4%), Τσεχία 37 σε 47 (+26%), Ρωσία 5 σε 5 (+2%). Η κατηγορία «Λοιπές χώρες» είδε σημαντική αύξηση καθώς εκτοξεύτηκε από 2.113 σε 2.429 χιλιάδες ταξίδια, σημειώνοντας άνοδο (+15%).

Σχετικά με τις δαπάνες, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε από 393€ το 2023 σε 420€ το 2024 (+7%). Ανά γεωγραφική περιοχή, η αύξηση ήταν πιο έντονη στις χώρες της Ε.Ε. εκτός ζώνης του ευρώ (από 171€ σε 195€, +14%), ενώ οι χώρες της ζώνης ευρώ είδαν μικρότερη άνοδο (505€ σε 524€, +4%). Οι υπόλοιπες χώρες παρουσίασαν αύξηση από 386€ σε 403€ (+4%).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια μετακίνηση της ζήτησης προς κεντρικο-ανατολικοευρωπαϊκούς προορισμούς (Ολλανδία, Πολωνία, Τσεχία) και μια γενικότερη αύξηση της δαπάνης ανά ταξίδι.

Με πληροφορίες από Τράπεζα της Ελλάδος και INSETE Intelligence