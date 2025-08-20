Τη σαφή πρόθεσή της να στηρίξει ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία εξέφρασε η Λιθουανία, δια στόματος του προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα. Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του, ο ηγέτης της χώρας δήλωσε ότι το Βίλνιους είναι προετοιμασμένο να συμβάλει τόσο με στρατιωτικό προσωπικό, όσο και με στρατιωτικό εξοπλισμό σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο για ειρηνευτική αποστολή και επίσης με στρατιωτικό εξοπλισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ναουσέντα, απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου TV3.

Διπλωματικές ζυμώσεις για παρουσία δυτικών δυνάμεων

Τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης στην ουκρανική κρίση και για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι δυτικές χώρες συζητούν ενεργά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Οι συζητήσεις αυτές εστιάζουν κυρίως στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την επίσημη αποστολή ξένου στρατιωτικού προσωπικού στο ουκρανικό έδαφος, με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης και την υλοποίηση της συμφωνίας.