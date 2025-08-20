Είναι προφανές πως το επικείμενο, βράδυ Τετάρτης, συναπάντημα με τη Φενέρ στην Πόλη, ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της εφετινής σεζόν για τη Μπενφίκα. Τι κι αν πρόσφατα οι Κόκκινοι της Λισαβώνας κατέκτησαν το Σούπερ Καπ της Πορτογαλίας; Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και τα πλέον απαιτητικά.

Ο δε Βαγγέλης Παυλίδης αναμένεται και πάλι να έχει τον πρώτο λόγο. Μολονότι πολλά ακούστηκαν για προτάσεις στη Μπενφίκα και για ενδιαφέρον της Νιούκαστλ, ο Παυλίδης εξακολουθεί να φορά μια βαριά φανέλα και θέλει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ξανά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μπορεί, άραγε, η δεύτερη σεζόν του στους Λουζιτανούς να εξελιχθεί όπως η πρώτη; Θα κάνει ξανά τέτοιο μπαμ ο Παυλίδης, τα γκολ του θα είναι απανωτά και άκρως θεαματικά; Κοντολογίς θα είναι ονειρική η διαδρομή;

Με μια πρόχειρη ματιά, τι βλέπει κάποιος; Ο Ελληνας κεντρικός επιθετικός πέτυχε χατ τρικ απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σημείωσε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του πορτογαλικού κλάσικο και παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπενφίκα που πανηγυρίζει τρεις φορές στο Ντραγκάο κόντρα στην Πόρτο. Ακόμη περισσότερο, με τα επτά γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ έκανε ρεκόρ συγκομιδής ως παίκτης των Αετών της Λισαβώνας. Αραγε, τι άλλο να περίμενε όταν αποφάσιζε να αφήσει την ΑΖ’ 67 για τα μάτια της Μπενφίκα;

Η μετοχή του Βαγγέλη Παυλίδη είναι πλέον στα ουράνια. Το κλαμπ και ο ίδιος εκτίμησαν πως ο κύκλος που άνοιξε δεν είναι ώρα, επί του παρόντος τουλάχιστον, να κλείσει. Το έως πότε θα συνεχίσει να σκοράρει κατά ριπάς με τα κόκκινα χρώματα, πολλά θα το αποφασίσουν. Αλλά έως τώρα, το τετ-α-τετ με τη Φενέρ, συνιστά ίσως το πλέον «καυτό» ζευγάρι στα εφετινά play offs του Τσάμπιονς Λιγκ.