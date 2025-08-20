Βίντεο-ντοκουμέντο που προέβαλε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, δείχνει την προκλητικότητα των Τούρκων ψαράδων που αλωνίζουν στο Αιγαίο.

Σε αυτό έχει καταγραφεί καρέ-καρέ σκάφος του Λιμενικού Σώματος να καταδιώκει μέρα-μεσημέρι δύο τουρκικές μηχανότρατες, που αλίευαν λίγα μέτρα από τη νησίδα Κουνέλι δίπλα στο Αγαθονήσι. Στη θέα του περιπολικού σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Τούρκοι καπετάνιοι των δύο αλιευτικών αυτή τη φορά φαίνεται να βάζουν την «ουρά στα σκέλια» και ν΄ αποχωρούν με φουλ τις μηχανές, όπως φαίνεται από τον κυματισμό που αφήνουν πίσω τους.

Πάνω από 30 μεγάλες μηχανότρατες των Τούρκων αλωνίζουν καθημερινά το Ανατολικό Αιγαίο. Εισβάλλουν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας ακόμα και λίγα μέτρα από τις ακτές των ακριτικών μας νησιών μας. Όχι μόνο στερούν από τους Έλληνες αλιείς την δουλειά τους, αλλά με τα καταστροφικά τους συρόμενα εργαλεία δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο θαλάσσιο περιβάλλον, καταστρέφοντας τον βυθό.

Οι Τούρκοι ψαράδες με τις καταστροφικές τους μηχανότρατες φαίνεται πως έχουν βάλει στο μάτι τους μεγάλους ελληνικούς ψαρότοπους στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι ψαρότοποι αυτοί ξεκινούν από το Θρακικό πέλαγος, ανατολικά της Σαμοθράκης, περνάνε ανοιχτά των βόρειων ακτών της Λέσβου, κατεβαίνουν νοτιότερα στη Σάμο από την πλευρά του Πυθαγόρειου και καταλήγουν έως τα Δωδεκάνησα, ειδικά στο τρίγωνο μεταξύ των νησιών Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και Αρκιοί.