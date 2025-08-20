Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο ερευνών για τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με τη συμμετοχή διαφόρων υποδιευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι άτομα τουρκικής υπηκοότητας, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ερευνών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες σχετίζονται με κυκλώματα που έχουν αναπτύξει παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως έπειτα από τη μαζική είσοδο Τούρκων υπηκόων στη χώρα. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 200 καταγεγραμμένοι Τούρκοι μαφιόζοι, κατανεμημένοι σε 15 συμμορίες, ενώ άλλοι 200 θεωρούνται μη ταυτοποιημένοι.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στις αρχές ο πολυτελής τρόπος ζωής των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κακοποιοί διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες, προπληρωμένες μέχρι το 2027, και διέθεταν θωρακισμένα οχήματα υψηλής αξίας. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η είσοδός τους στη χώρα δεν γίνεται με λέμβους αλλά με τζετ σκι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε κατοικίες και οχήματα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι,

γεμιστήρας με 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή αυτοκίνητα και

χρηματικό ποσό 4.279,51 ευρώ.

Η σημερινή δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο της Δ.Α.Ο.Ε. για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στις ομάδες αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατες παρόμοιες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.