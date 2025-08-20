Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει σήμερα μια νέα Bugatti τότε θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι το 2029. Αυτό έκανε γνωστό ως Διευθυντής Σχεδιασμού της εταιρίας, Frank Heyl, λέγοντας πως η Bugatti έχει ξεπουλήσει όλη την παραγωγή μέχρι το 2029:

Λοιπόν θα κατασκευάσουμε 250 Tourbillon και μαζί με τις Bolide θα μας κρατήσουν απασχολημένους με τις παραγωγικές δυνατότητές μας μέχρι το 2029.

Αν έχεις την οικονομική σταθερότητα ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, όλα θα πάνε πολύ καλά. Τότε ξέρεις, μπορείς να προγραμματίσεις εκ των προτέρων. Όλα είναι έτοιμα.