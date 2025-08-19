Για τη 57χρονη Βικτόρια, κάτοικο του Κιέβου και πρόσφυγα από τον Ντονμπάς, οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον αποτελούν ένα θετικό βήμα.

«Υπάρχουν τουλάχιστον κάποια κοινά θέματα», λέει η Βικτόρια.

Οι Ευρωπαϊκοί ηγέτες και οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν την Ουκρανία ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα. Ωστόσο, η ίδια εκφράζει επιφυλάξεις για την επίτευξη ειρήνης.

«Το χάσμα ανάμεσα στις επιθυμίες της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι πολύ μεγάλο», λέει με νοσταλγία. «Είναι πολύ επώδυνο να βλέπεις όλα αυτά να συμβαίνουν».

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα είναι η συζήτηση περί παραχώρησης εδαφών στην Ουκρανία προς τη Ρωσία για να σταματήσει η σύγκρουση. Τις ημέρες πριν τις συνομιλίες, υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε από την Ουκρανία να παραδώσει τον Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Η Βικτόρια ήρθε στο Κίεβο τον Αύγουστο από το Σελιδόβε της περιοχής Ντονέτσκ, καθώς το μέτωπο πλησίαζε επικίνδυνα στην περιοχή της. Ελπίζει όμως ότι η μετακίνηση είναι προσωρινή.

«Θέλω να επιστρέψω στον Ντονμπάς», λέει. «Θέλω να είμαι στον δικό μου, ουκρανικό Ντονμπάς. Σε έναν ειρηνικό, πατρικό Ντονμπάς με γείτονες Ρώσους, γιατί ζούμε δίπλα δίπλα».

Πηγή: BBC