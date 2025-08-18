Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εξαφανιστεί στη Συρία κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής για τους αγνοουμένους της χώρας. Ο Μοχάμεντ Ρέντα Τζάλχι, επικεφαλής της επιτροπής που συστάθηκε τον Μάιο, δήλωσε πως η έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 1970, οπότε και ανέλαβε την εξουσία ο Χαφέζ αλ Άσαντ, έως και τις μέρες μας.

Όπως ανέφερε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, «υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 300.000. Ο αριθμός ενδέχεται να είναι και υψηλότερος».

Συλλήψεις και εξαφανίσεις από την εποχή Άσαντ έως τον εμφύλιο

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν μετά το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μπασάρ αλ Άσαντ, γιος του Χαφέζ, ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό ισλαμιστών ανταρτών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορήθηκαν για σοβαρές ωμότητες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δράση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία, καταλαμβάνοντας μεγάλες περιοχές σε Συρία και Ιράκ, προχώρησε σε μαζικές βιαιοπραγίες και εκτελέσεις.

Ομαδικοί τάφοι και αναζήτηση αγνοουμένων

Ο Τζάλχι αποκάλυψε ότι υπάρχει χάρτης με περισσότερους από 63 ομαδικούς τάφους στη Συρία, χωρίς ωστόσο να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την δημιουργία μιας πλήρους βάσης δεδομένων για τους αγνοουμένους.

Μετά την πτώση του Άσαντ, χιλιάδες κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Σύροι εξακολουθούν να αναζητούν τους εξαφανισμένους συγγενείς τους. Όπως επεσήμανε και η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, σε δήλωσή της τον Ιανουάριο, «η αναζήτηση των αγνοουμένων του εμφυλίου πολέμου αποτελεί κολοσσιαία πρόκληση». Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει καταγράψει 43.000 αγνοούμενους, αριθμός που, όπως εκτιμάται, είναι πολύ μικρότερος από τον πραγματικό συνολικό αριθμό.

Απώλειες και θάνατοι υπό κράτηση

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάνω από 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καθεστώς κράτησης, είτε λόγω βασανιστηρίων είτε εξαιτίας των άθλιων συνθηκών στις φυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.