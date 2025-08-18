Το Λεξικό του Cambridge εμπλουτίζεται φέτος με χιλιάδες νέους όρους και εκφράσεις, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την ποπ κουλτούρα, τα social media και την τηλεργασία. Στη λίστα περιλαμβάνονται και δημοφιλείς slang όπως τα “skibidi”, “tradwife” και “delulu”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Independent, περισσότεροι από 6.000 νέοι όροι θα ενταχθούν στο λεξικό, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα και τις αλλαγές της σύγχρονης ζωής – από το «mouse jiggler» της τηλεργασίας μέχρι τον όρο «forever chemical», που συνδέεται με την κλιματική κρίση.

Το slang “skibidi” – μια λέξη χωρίς συγκεκριμένη σημασία – εντάχθηκε τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με το Cambridge, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές αποχρώσεις, από «cool» έως «bad», ή και απλώς ως αστείο χωρίς νόημα: «What the skibidi are you doing?»

Η λέξη προήλθε από τη viral σειρά κινουμένων σχεδίων «skibidi toilet» στο YouTube, ενώ έγινε ακόμα πιο δημοφιλής όταν η Κιμ Καρντάσιαν έδειξε στο Instagram ένα κολιέ δώρο από την κόρη της, χαραγμένο με τη φράση «skibidi toilet».

«Η κουλτούρα του διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και είναι συναρπαστικό να παρατηρούμε και να καταγράφουμε αυτές τις εξελίξεις στο λεξικό», δήλωσε ο Κόλιν Μακ Ίντος, υπεύθυνος λεξιλογικών προγραμμάτων στο Cambridge.

Ο όρος «tradwife» (συντομογραφία του traditional wife) έχει επίσης κερδίσει δημοτικότητα χάρη στα social media. Ορίζεται ως παντρεμένη γυναίκα που μένει στο σπίτι για να μαγειρεύει, να καθαρίζει και να μεγαλώνει τα παιδιά της – «ιδίως αν αναρτά σχετικά περιεχόμενα στα κοινωνικά δίκτυα», αναφέρει το λεξικό.

Παράλληλα, στο Cambridge μπήκαν και συντομευμένες εκδοχές υπαρχόντων λέξεων, όπως το «delulu», παιγνιώδης παραλλαγή του «delusional», που περιγράφει την πεποίθηση σε πράγματα που δεν είναι αληθινά: «να πιστεύεις κάτι που δεν ισχύει, συνήθως επειδή το επιλέγεις».

«Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να βλέπεις λέξεις όπως το ‘skibidi’ και το ‘delulu’ να καταχωρίζονται στο Cambridge Dictionary», τόνισε ο Μακ Ίντος. «Προσθέτουμε μόνο όρους που πιστεύουμε ότι θα αντέξουν στον χρόνο».

Σημειώνεται ότι η ερευνητική βάση του λεξικού, το Cambridge English Corpus, περιλαμβάνει πάνω από 2 δισεκατομμύρια γραπτές και προφορικές λέξεις της αγγλικής και παρακολουθεί πώς χρησιμοποιούνται νέοι όροι, με ποια συχνότητα και σε ποια συμφραζόμενα.

Η αύξηση της τηλεργασίας μετά την πανδημία βοήθησε την καθιέρωση του όρου «mouse jiggler», που περιγράφει συσκευή ή λογισμικό που προσομοιώνει δραστηριότητα στον υπολογιστή, κάνοντας να φαίνεται πως εργάζεσαι ενώ δεν το κάνεις.

Στο λεξικό προστέθηκε επίσης ο όρος «broligarchy», από τις λέξεις bro και oligarchy. Περιγράφει «μια μικρή ομάδα ανδρών –κυρίως στον χώρο της τεχνολογίας– που είναι εξαιρετικά πλούσιοι, ισχυροί και επιδιώκουν πολιτική επιρροή», και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους Τζεφ Μπέζος, Ίλον Μασκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

Τέλος, νέες καταχωρίσεις όπως «work wife» και «work spouse» αναγνωρίζουν τις στενές σχέσεις συναδέλφων στον χώρο εργασίας, όπου δύο άνθρωποι εμπιστεύονται και στηρίζουν ο ένας τον άλλον.