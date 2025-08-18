Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Από την Αλάσκα στον Λευκό Οίκο
Ούτε «Γιάλτα» ούτε εκεχειρία
• Σήμερα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και «προθύμων»
• Οι όροι της Μόσχας, η στάση της Ουάσιγκτον και τα αδιέξοδα του Κιέβου
The Guardian
Ο Πούτιν κέρδισε και τώρα η Ευρώπη βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση
==========
Μισθοί και συντάξεις
Αυξήσεις σε όλους τους ενστόλους
Τι θα πάρουν τον Οκτώβριο 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 50.000 απόστρατοι
==========
Μαξίμου
Φοβούνται νέες δικογραφίες για τον OΠΕΚΕΠΕ
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Mια εταιρεία καλλυντικών, βιτρίνα για το Predator
Παραιτήθηκε ο βρετανός που «αγκάλιασε» τον Τατάρ
==========
Μουσείο
Ολη η Ελλάδα σε μια μινιατούρα
==========
Γάζα
Το μαρτύριο της δίψας και η γενική απεργία στο Ισραήλ
==========
Ιστορίες
Ο γιος του Οργουελ γράφει για τον Οργουελ
• Στην 80ή επέτειο της «Φάρμας των ζώων»
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Αγγλία
Πρεμιέρα με θριάμβους για Λίβερπουλ, Νότιγχαμ και Σίτι
Ολυμπιακός
Ετοιμος για την πρώτη σέντρα
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ
Καλάμπρια, Γιακουμάκης στην «εξίσωση»
Χάλκινο οι Νεάνιδες
Η νέα γενιά του πόλο είναι εδώ
Λιοτόπουλος στα «ΝΕΑ»
Το καλοκαίρι της ζωής μου