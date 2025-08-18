«Με βαθιά θλίψη, πληροφορήθηκα την αδόκητη απώλεια του Καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη. Ενός κορυφαίου θεολόγου, παιδαγωγού, μουσικού και μέλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που υπηρέτησε με αυταπάρνηση τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη με το έργο του, στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Ο Χρυσόστομος Σταμούλης υπήρξε μία εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα, με διεθνή ακτινοβολία – ένας μεγάλος θεολόγος που αγαπούσε την αρμονία. Αυτή η αρχή διαπερνά το έργο του και εξηγείται από την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την μουσική, την οποία υπηρέτησε με το ίδιο πάθος και αγάπη όπως και την ορθόδοξη θεολογία. Ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και ως ενεργό μέλος σε διεθνή και εκκλησιαστικά όργανα, συνέβαλε αποφασιστικά στην καλλιέργεια ενός ανοικτού πνεύματος στους κόλπους της ελληνικής και ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερη υπήρξε η σχέση του με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, στηρίζοντας την επιστημονική πρόοδο και τη διεθνή αναγνώριση νέων Ελλήνων επιστημόνων. Στην οικογένειά του, στους συνεργάτες, στους συναδέλφους και στους φοιτητές του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».