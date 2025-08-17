Ένας αναρριχητής επιβίωσε δύο ημέρες κρυμμένος πίσω από έναν ορμητικό καταρράκτη στην Καλιφόρνια, πριν διασωθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο λόγος για τον 46χρονο Ράιαν Γουόρντγουελ από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια που είχε δηλωθεί αγνοούμενος από την οικογένειά του τη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε στο όχημά του το βράδυ της Κυριακής μετά από μια απόπειρα να κατέβει με σχοινί έναν καταρράκτη στην περιοχή Seven Teacups του ποταμού Kern, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Tulare την Τετάρτη.

Climber survives 2 days behind California waterfall before he’s rescued by helicopter (Source: NBC Universal) https://t.co/JkRBVKPDm6 — AOL.com (@AOL) August 16, 2025

Όταν οι πρώτες ομάδες διάσωσης έφτασαν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Sequoia τη Δευτέρα, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και μπόρεσαν να εντοπίσουν μόνο μια πιθανή θέση του αναρριχητή χρησιμοποιώντας τεχνολογία υπέρυθρων, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Την Τρίτη το πρωί, οι ομάδες κατάδυσης και διάσωσης χρησιμοποίησαν ένα drone που εντόπισε τον Γουόρντγουελ περίπου στην ίδια θέση, σε μια κοιλότητα πίσω από τον καταρράκτη.

«Ο Γουόρντγουελ βρέθηκε ζωντανός και σε καλή κατάσταση», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. «Είπε στους βοηθούς ότι είχε αποκολληθεί από τα σχοινιά του και είχε παγιδευτεί πίσω από τον καταρράκτη λόγω της έντονης υδραυλικής δύναμης του ποταμού».

Εξετάστηκε επί τόπου και παραδόθηκε στην οικογένειά του την Τρίτη μετά τη διάσωσή του, ανέφερε το γραφείο.

Ο αναπληρωτής Κρεγκ Ντάγκλας πραγματοποίησε τη διάσωση με τη βοήθεια συναδέλφων του και του πληρώματος ενός ελικοπτέρου της Καλιφόρνια. «Κατάφεραν να με κατεβάσουν ακριβώς δίπλα του», δήλωσε ο Ντάγκλας. «Κατάφερα να του φορέσω μια στολή διάσωσης, να τον συνδέσω και να τον μεταφέρω στο ελικόπτερο».

Ο Γουόρντγουελ πιθανότατα υπέφερε από υποθερμία, είπε ο διασώστης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο Γουόρντγουελ ταξίδεψε στον καταρράκτη με μια ομάδα φίλων και συναδέλφων ορειβατών, οι οποίοι αποφάσισαν να υποχωρήσουν αφού διαπίστωσαν ότι η καταρρίχηση θα ήταν πολύ επικίνδυνη ενώ ο Γουόρντγουελ συνέχισε μόνος του.

Πηγή: NBC