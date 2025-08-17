Στη σύλληψη ενός άνδρα και την κατάσχεση του αυτοκινήτου του προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς αναπαρήγαγε μουσική από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, συνδεδεμένο με ηχεία και ενισχυτή σε μεγάλη ένταση (διαπασών), με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης του αδικήματος. Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.