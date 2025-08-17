Ο αδερφός πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας συνελήφθη από την αστυνομία στην Νέα Ερυθραία καθώς οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραια όταν ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο ενώ λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει και παράνομη προσπέραση σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα καταδίωξη, με τον 38χρονο να προσπαθεί να διαφύγει, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Οταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί κατέβηκαν για έλεγχο και όταν ένας εξ’ αυτών του επέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, ο αδερφός της πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας το πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε φωνάζοντας του. Ο άνδρας συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε από τον αλκοτεστ, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Συγκεκριμένα, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,65 mg/l και η δεύτερη 0,66 mg/l — τιμές που υποδηλώνουν σημαντική κατανάλωση, σχεδόν αντίστοιχη με ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/l.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.