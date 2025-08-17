Σοκ προκαλεί στον Πύργο η καταγγελία απόπειρας βιασμού μιας 15χρονης τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 Αυγούστου μέσα στο σπίτι όπου ζει στον Πύργο, από άνδρα ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο συλληφθείς μετέβη στην οικία–παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με την θεία της και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να την βιάσει. Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της, που αντιλήφθηκε το περιστατικό, κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε μαζί με την δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του για απόπειρα βιασμού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση προς κύρια ανάκριση.