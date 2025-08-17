Ένας άνδρας συνελήφθη στο Αγρίνιο για διατάραξη κοινής ησυχίας και «βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων», σύμφωνα με τη δικογραφία, καθώς αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το agrinionews.gr, τα ξημερώματα του Σαββάτου 16 Αυγούστου ένας άνδρας σε περιοχή του Αγρινίου άκουγε μουσική στο σπίτι του, αλλά σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και αντιστάθηκε, όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.