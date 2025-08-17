Δεν είναι λίγες οι εταιρείες που προσφέρουν δυνατότητα περιορισμού των επιδόσεων των μοντέλων τους, μέσω των έξυπνων κλειδιών του οχήματος, κάνοντας ελεγχόμενες ακόμη και τις επιδόσεις για λόγους ασφαλείας ιδίως για τους χρήστες αυτοκινήτων από αρχάριους οδηγούς. Σε αυτή τη φιλοσοφία κινείται και η BMW που προσφέρει το έξυπνο κλείδί το BMW Digital Key Plus που θα είναι η κύρια επιλογή του οδηγού για πρόσβαση στο αυτοκίνητο στη νέα BMW iX. Ουσιαστικά, ο οδηγός έχει το γνώριμο παραδοσιακό κλειδί, αλλά και τη δυνατότητα εγκατάστασης του Digital Key Plus σε ένα smartphone .

Με αυτόν τον τρόπο οι κάτοχοι του ηλεκτρικού μοντέλου θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν το κλειδί του αυτοκινήτου στο smartphone, και να επίσης, να το διαμοιραστούν με ασφάλεια με άλλους, χρησιμοποιώντας ένα απλό μήνυμα (sms).

Για συσκευές Apple μπορούν να ενεργοποιηθούν έως και 18 ψηφιακά κλειδιά. To πιο σημαντικό ότι θα μπορούν να ορίσουν σε όσους κατόχους θέλουν διάφορους περιορισμούς εφόσον το χρησιμοποιήσουν. Όπως να περιοριστεί η επιτάχυνση και η τελική ταχύτητα του οχήματος , κάτι πολύ χρήσιμο για αρχάριους οδηγούς. Επιπλέον, το ψηφιακό κλειδί BMW Digital Key Plus προσφέρει επιπλέον λειτουργίες ελέγχου, όπως απομακρυσμένο έλεγχο στάθμευσης (είσοδος/έξοδος σε χώρο στάθμευσης) κ.α. Το νέο τεχνολογικό πακέτο αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα του βαυαρικού ομίλου.