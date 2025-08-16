Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δήλωσαν σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, στην επομένη της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτινστην Αλάσκα.

«Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις αναφορικά με την επικράτειά της», υπογραμμίζει το κοινό ανακοινωθέν που συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Είμαστε (…) έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής, με την υποστήριξη της Ευρώπης».

Επίσης δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία και να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.