Σε πλήρη ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα κάθε είδους σε συγκεκριμένες περιοχές της Χαλκιδικής, εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύει έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Αναλυτικά, η απαγόρευση αφορά:

Τη Χερσόνησο Κασσάνδρας (συμπεριλαμβανομένης της «Κορυφογραμμής» από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στην τοπική κοινότητα Παλιουρίου).

(συμπεριλαμβανομένης της «Κορυφογραμμής» από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στην τοπική κοινότητα Παλιουρίου). Τη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και Συκιά).

(Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και Συκιά). Περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη (από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

(από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου). Τον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασωμένες εκτάσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Κίνδυνος πυρκαγιάς και μέτρα προστασίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας εφιστά την προσοχή των πολιτών στις περιοχές αυτές, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των απαγορεύσεων κυκλοφορίας, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί εκδήλωση πυρκαγιάς, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας τον αριθμό 199.