Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, κάτι που αναμένεται να φέρει βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Από αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου υποχωρούν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά σταδιακά προς το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 36 στη δυτική Ελλάδα. Οι μέγιστες τιμές στη νησιωτική χώρα θα κυμανθούν κοντά στους 30 – 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο σε εντάσεις 4 – 6.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός την Κυριακή θα είναι αίθριος, με λιακάδα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 – 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι βόρειοι 3 – 5, στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 – 32 βαθμούς, με ασθενείς νότιους ανέμους 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Δευτέρα η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την κεντροβόρεια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα κυμανθεί στους 34 – 35 βαθμούς. Οι βοριάδες, εξασθενημένοι πλέον, θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 3 – 5 μποφόρ.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Τις θερμές ώρες τις ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 32 – 34 βαθμούς. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 4 – 5, τοπικά 6 μποφόρ.