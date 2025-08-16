Η ανάγκη για της κατασκευή μικρών ηλεκτρικών μοντέλων φαίνεται ότι εισακούγεται από μεγάλες, έμπειρες εταιρείες, όπως τη VW που έχει στα σκαριά εδώ και μήνες ένα μικρό ηλεκτρικό το ID. Every1 . Σύμφωνα με τη φίρμα το μικρό μοντελάκι θα ερωτευθεί το κέντρο της πόλης, θα κάνει το παρκάρισμα παιχνίδι και θα έχει και πρακτικούς χώρους. Όπως τονίζει η VW θα είναι ένα μοντέλο πόλης με διαστάσεις μικρότερες του Polo (το πρωτότυπο έχει μήκος 3,88 μ.), άνετους εσωτερικούς χώρους με μεγάλο χώρο αποσκευών στα 305 λτ., που θα στοχεύει στις άνετες ενδοαστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Είναι επίσης, λίγο πιο μεγάλο από το ηλεκτρικό e-up!, και 17 εκατοστά μικρότερο από το ID.2. Το πλάτος του φτάνει στα 1,816 μέτρα και το ύψος τα 1,49 μέτρα, διαστάσεις που θα δίνουν περιθώρια καλής ευρυχωρίας.

Όπως το ID. 2all και η σπορ έκδοση ID. GTI Concept , το ID. EVERY1 ανήκει στην οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Και τα τρία μοντέλα βασίζονται στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης. Χάρη στην ηλεκτρική κίνηση στους εμπρός τροχούς, η πλατφόρμα MEB προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση χώρου και μέγιστη απόδοση.

Μπαίνει, κοινώς, στην καρδιά των ηλεκτρικών μοντέλων με πολλά θετικά στοιχεία, όπως είναι οι κόμπακτ διαστάσεις του, οι μεγάλες αυτονομίες και το τεχνολογικό του υπόβαθρο που θα προέρχεται κατευθείαν από τη νέα γενιά των ηλεκτρικών της οχημάτω. Ως βενιαμίν της ηλεκτροκίνησης η ηλεκτρική σφήνα δεν αναμένεται άμεσα αλλά θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2027.

Στον τομέα της σχεδίασης, φαίνεται να έχει σύνδεση με τις ρίζες του. Το ID Every1 πατάει στη σχεδιαστική γραμμή του πρώτου Golf!

Όπως και άλλα μοντέλα έτσι και το ID. Every1 θα βασίζεται στην MEB πλατφόρμα. Θα λαμβάνει κίνηση από έναν ηλεκτροκινητήρα 95 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς. Έχει τελική ταχύτητα 130 χλμ/ώρα και αυτονομία 250 χιλιομέτρων.

Το μενού των μοντέλων της στα ηλεκτρικά θα ενισχυθεί με μια σπορ έκδοση την ID.3 GTX Fire+Ice. Θα αποτίει φόρο τιμής στην έκδοση Fire and Ice του Golf της δεκαετίας του 1990 και θα κατασκευαστεί σε λίγα κομμάτια. Θα έχει βιολετί χρώμα έχοντας μαύρη οροφή, κόκκινες λεπτομέρειες, ειδικά γραφικά, σκουρόχρωμα πίσω φωτιστικά σώματα και νέες ζάντες 20″. Θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, μια με 286 άλογα και μια με 326 άλογα. Και στις δύο η ροπή ανέρχεται στα 545 Nm. Στην πιο ισχυρή έκδοση, η ειδική έκδοση ID.3 GTX επιταχύνει από στάση σε 100 χλμ/ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα.

Eιδικότερα, προσφέρει στην έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες, 326 άλογα και 545 Nm (από 286 του απλού ID.3 GTX), που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα (180 το απλό GTX). Η μπαταρία των 79 kWh παρέχει μέγιστη αυτονομία 601 χλμ. (604 χλμ. το απλό GTX), ενώ η φόρτιση 10-80% (σε ταχυφορτιστή) ολοκληρώνεται σε 26 λεπτά.

Η έκδοση παραγωγής του ID. Το EVERY1 για το 2027 είναι μόνο ένα μέρος της καμπάνιας ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας Volkswagen, η οποία τώρα κάνει το επόμενο βήμα με τη συμφωνία «Future Volkswagen». Σε αυτή, η Volkswagen AG συμφώνησε με την πλευρά των εργαζομένων στα τέλη Δεκεμβρίου 2024 σε ένα όραμα που συνδυάζει οικονομική σταθερότητα, απασχόληση και τεχνολογική πρωτοπορία στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.