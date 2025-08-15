Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου στην Δανία, με πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για «μεγάλη καταστροφή» μετά από εκτροχιασμό τρένου μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ. Σύμφωνα με το NRK, τουλάχιστον δύο ελικόπτερα διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο του εκτροχιασμού του τρένου κοντά στο Σόντεργιλαντ της Δανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιούνται επίσης σκυλιά διάσωσης και drones.

Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι σταμάτησε όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.