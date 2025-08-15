Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην πρόκριση επί της Σαχτάρ, Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι… απαρνήθηκε το ρόλο του “ήρωα” και σχολίασε το δραματικό ματς που έγινε στην Κρακοβία.

“Όχι δεν είμαι ήρωας. Είναι ομαδική δουλειά και όχι μόνο δική μου. Κάναμε το παιχνίδι μας χωρίς να μπορέσουμε να σκοράρουμε, αλλά πιστεύω ότι το τέλος αυτό ήταν θετικό για εμάς.

Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων, γιατί μου έδωσαν καλές συμβουλές και θα ήθελα να τους συγχαρώ και τους δύο πάρα πολύ. Εγώ πήρα την τελική απόφαση φυσικά αλλά έβαλαν κι εκείνοι το χέρι τους για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

Δουλεύω καθημερινά και πάνω στην απόδοσή μου υπάρχουν στιγμές που πάνε καλά κι άλλες όχι. Ξεκίνησα καλά πέρυσι, μετά δεν ήμουν καλός, όμως δε σταματώ να δουλεύω και ό,τι μπορώ να κάνω, το δείχνω στον αγωνιστικό χώρο”.