Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο, λόγω της αργίας και της μειωμένης επιβατικής κίνησης.
Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)
Από Δευτέρα 11 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά.
Παρασκευή 15 Αυγούστου: Ισχύει το ίδιο πρόγραμμα.
Ώρες αιχμής (5:00–5:30 & 23:30–1:00): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Γραμμή 2 Μετρό
Από Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Γραμμή 3 Μετρό
Από Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Αυγούστου:
08:00–22:00: Δρομολόγια ανά 10 λεπτά.
Υπόλοιπες ώρες: Δρομολόγια ανά 11,5 λεπτά.
Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Αεροδρόμιο: Δρομολόγια ανά 36 λεπτά (καθημερινά).
Λεωφορεία & Τρόλεϊ
Συνεχίζεται το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων έως το άνοιγμα των σχολείων.
Την Παρασκευή 15 Αυγούστου (Δεκαπενταύγουστος): Ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.
Για αναλυτικές πληροφορίες ανά γραμμή:➡️ OASA Telematics App ή
telematics.oasa.gr
Τραμ
Από Δευτέρα 11 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 25 λεπτά.