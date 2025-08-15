Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο, λόγω της αργίας και της μειωμένης επιβατικής κίνησης.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά.

Παρασκευή 15 Αυγούστου: Ισχύει το ίδιο πρόγραμμα.

Ώρες αιχμής (5:00–5:30 & 23:30–1:00): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό

Από Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Αυγούστου:

08:00–22:00: Δρομολόγια ανά 10 λεπτά.

Υπόλοιπες ώρες: Δρομολόγια ανά 11,5 λεπτά.

Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Αεροδρόμιο: Δρομολόγια ανά 36 λεπτά (καθημερινά).

Λεωφορεία & Τρόλεϊ

Συνεχίζεται το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων έως το άνοιγμα των σχολείων.

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου (Δεκαπενταύγουστος): Ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανά γραμμή:➡️ OASA Telematics App ή

telematics.oasa.gr

Τραμ

Από Δευτέρα 11 έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ): Δρομολόγια ανά 25 λεπτά.