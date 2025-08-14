Το Mokka GSE, εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Mokka GSE Rally και βασισμένο στο ήδη δημοφιλές Mokka, θα περάσει στην παραγωγή. Προσφάτως, η Opel αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες του συναρπαστικού μοντέλου υψηλών επιδόσεων.

Πρόκειται για το ταχύτερο ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Opel, με μοναδική GSE σχεδίαση και εξειδικευμένη τεχνολογία.

«Το νέο Mokka GSE φέρνει την ενέργεια των αγώνων rally στους δρόμους. Μετά από πέντε χρόνια πρωτοπορίας στον ηλεκτρικό μηχανοκίνητο αθλητισμό με το ADAC Opel Electric Rally Cup, συνδυάσαμε τεχνολογία, ισχύ και οδική συμπεριφορά σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να προσφέρει καθημερινές συγκινήσεις. Με την τολμηρή σχεδίασή του, τη δυναμική οδηγική συμπεριφορά και τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, το Mokka GSE είναι φτιαγμένο για να τραβά τα βλέμματα και να ενθουσιάζει τον οδηγό», δήλωσε η Rebecca Reinermann, Vice President Marketing της Opel και της Vauxhall.

Πάνω απ’ όλα, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Με ισχύ 207 kW (280 hp), το ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής είναι εξίσου ισχυρό με το αντίστοιχο αγωνιστικό. Με ροπή 345 Nm, επιταχύνει ακαριαία: από στάση φτάνει τα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα των 200 km/h το καθιστά το ταχύτερο ηλεκτρικό Opel. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης: Sport για επιδόσεις, Normal για μέγιστη ταχύτητα 180 km/h και Eco για βέλτιστη αποδοτικότητα. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 54 kWh.