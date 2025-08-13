Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες, συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά σε διυλιστήριο της πόλης Σλαβιάνσκ, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας. Όπως αναφέρουν οι επίσημες πηγές, η φωτιά «κατασβέστηκε αμέσως», ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση διευκρίνισε ότι «αναφέρονται θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό ή την κατάσταση των τραυματιών. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι «η πυρκαγιά κατασβέστηκε αμέσως» και τα στελέχη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο σημείο, συνεχίζοντας το έργο τους.

Στρατηγικής σημασίας το διυλιστήριο στη Σλαβιάνσκ

Το διυλιστήριο της περιοχής ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και συγκαταλέγεται στα σημαντικά της περιφέρειας, με δυναμικότητα παραγωγής περίπου 100.000 βαρελιών καυσίμων ημερησίως. Τα προϊόντα του καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, όσο και τις εξαγωγές προς το εξωτερικό.