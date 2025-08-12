Σε μια περίοδο που ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, τα περιστατικά ανεύθυνης συμπεριφοράς πολιτών συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στις αρχές. Παρά τις συχνές και αυστηρές συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, παρατηρούνται ακόμη περιπτώσεις όπου πολίτες ανάβουν φωτιές στην ύπαιθρο, προχωρούν σε καπνισμό μελισσών ή πραγματοποιούν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Ο πρόσφατος απολογισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας φέρνει στο φως τέσσερις συλλήψεις και την επιβολή σημαντικών διοικητικών προστίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν το τελευταίο τριήμερο, σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με την κατηγορία της παραβίασης της αντιπυρικής νομοθεσίας.

Συλλήψεις και πρόστιμα για επικίνδυνες ενέργειες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος:

Στην Εύβοια, στις 11 Αυγούστου 2025 , ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας συνέλαβαν ημεδαπό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για καύση απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή του Δήμου Χαλκίδας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.250 ευρώ .

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η μη τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών όχι μόνο επισύρει την επιβολή υψηλών προστίμων, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, «η ευθύνη όλων είναι συλλογική και οι συνέπειες από ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς μπορούν να αποβούν καταστροφικές ενώ η αυστηροποίηση των ελέγχων θα συνεχιστεί».