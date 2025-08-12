Με ασφάλεια κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαυρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», που υπέστη νωρίτερα μπλακ άουτ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακυβερνησία.επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς»

Το πλοίο «Ιονίς» με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα, αφού αποκαταστάθηκε μερικώς η βλάβη, έπλευσε μόνο με την ισχύ μίας μηχανής, συνοδεία ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Στο σημείο έσπευσαν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα – Λαύριο, κατευθύνθηκε με πολύ χαμηλή ταχύτητα έως το λιμάνι του Λαυρίου, στην είσοδο το οποίου το περίμενε ρυμουλκό.