Σε μία από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες φάσεις της καριέρας του φαίνεται πως βρίσκεται ο Λίαμ Νίσον (Liam Neeson), ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα κωμωδία «The Naked Gun». Εκτός, όμως, από τις επαγγελματικές του επιτυχίες, ο διάσημος ηθοποιός παραμένει στην επικαιρότητα και για την προσωπική του ζωή, καθώς η σχέση του με τη συμπρωταγωνίστρια Πάμελα ‘Αντερσον (Pamela Anderson) απασχολεί τα media και το κοινό.

Καλεσμένος σε συνέντευξη στο Fox News, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας, ο Λίαμ Νίσον βρέθηκε μπροστά σε μία ιδιαίτερα αμήχανη και κωμική στιγμή. Οι δημοσιογράφοι του έδειξαν μια φωτογραφία από το συλλεκτικό παιχνίδι Labubu, ρωτώντας τον αν γνωρίζει τι είναι.

«Δεν έχω ιδέα. Όχι. Σοβαρά, δεν ξέρω», ήταν η αυθόρμητη αντίδραση του Νίσον, συνοδευόμενη από χαρακτηριστική κίνηση αρνητικού κουνήματος του κεφαλιού.

Ακόμη και όταν οι παρουσιαστές αποκάλυψαν το όνομα του παιχνιδιού, ο διάσημος πρωταγωνιστής συνέχισε να δείχνει παντελή άγνοια. «Εντάξει», απάντησε με απορία. «Είναι μια χνουδωτή κούκλα ή μπορείς να τη φας;», ρώτησε χαριτολογώντας, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Το Labubu: Από το Χονγκ Κονγκ στο παγκόσμιο ποπ φαινόμενο

Ενώ για τον Λίαμ Νίσον τα Labubu ήταν κάτι εντελώς άγνωστο, τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο trend της ποπ κουλτούρας. Δημιουργημένα από τον καλλιτέχνη του Χονγκ Κονγκ Κάσινγκ Λανγκ (Kasing Lung), τα Labubu έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό και ανάμεσα σε διάσημους αστέρες, όπως η Lisa των BLACKPINK, η Kim Kardashian, η Rihanna, η Dua Lipa και ο David Beckham, σύμφωνα με το People.