Την καταστροφή που προκλήθηκε στην Ανατολική Αττική αποκαλύπτει η επόμενη μέρα των πυρκαγιών. Η φωτιά σάρωσε στο διάβα της ό,τι βρήκε στην Παλαιά Φώκαια, αφήνοντας πίσω της ένα απέραντο γκρίζο. Στην περιοχή Θυμάρι, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Το μόνο που απέμεινε σε πολλά σπίτια είναι απλώς ο σιδερένιος σκελετός από τα έπιπλα και τις συσκευές.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής κάηκαν 15.808 στρέμματα.

Κλιμάκια με πολιτικούς μηχανικούς έχουν ξεκινήσει ήδη να καταγράφουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές.

«Υπάρχει βίντεο που δείχνει ένα άτομο να κινείται ύποπτα»

Ο Σταύρος Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος Σαρωνικού, είχε καταγγείλει στο MEGA πως εκεί που ξεκίνησε η φωτιά είχαν εντοπιστεί γκαζάκι, κάτι που του προκάλεσε υποψίες για εμπρησμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό όπου λίγο πριν την έναρξη της πυρκαγιάς φαίνεται ένα άτομο με ένα λευκό μπλουζάκι να κινείται ύποπτα στην περιοχή.

«Το υλικό αυτό και τα γκαζάκια τα έχει πάρει η Πυροσβεστική για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Εμείς κάμαμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όπου ανακοινώθηκαν 7 μέτρα στήριξης προς του δημότες της περιοχής της Παλαιάς Φώκαιας για το Θυμάρι όπου πέρασε η φωτιά. Το ένα μέτρο είναι πως από κοινού θα κάνουμε μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ».

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είπε πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συλλέξει στοιχεία από την πρώτη στιγμή απ’ όλη την περίμετρο της περιοχής.

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, Πυρομετεωρολόγος Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχολίασε πως θα πρέπει να εστιάσουμε στην έναρξη της πυρκαγιάς αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των πυρκαγιών.