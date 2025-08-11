Λίστα με φορολογούμενους οι οποίοι είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή με βάση την αξιολόγηση ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών ετοιμάζει η ΑΑΔΕ δρομολογώντας στοχευμένους φορο-ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται και στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

Κάθε καταγγελία και πληροφορία φιλτράρεται και βαθμολογείται. Ανάλογα με το βαθμό που λαμβάνει η υπόθεση θα προτεραιοποιείται για έλεγχο. Καταγγελίες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία οδηγούνται άμεσα για έρευνα ενώ όσες συγκεντρώνουν τη μικρότερη βαθμολογία καταλήγουν στο αρχείο.

Η ΑΑΔΕ έχει δεχθεί χιλιάδες καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή, «μαϊμού» αποδείξεις, λαθρεμπόριο και διαφθορά με τα στοιχεία να δείχνουν ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της Αρχής από τον Οκτώβριο του 2023 που άρχισε να λειτουργεί έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Με βάση την εμπειρία της ΑΑΔΕ, συνήθως οι καταγγελίες υποβάλλονται από πρώην συνεταίρους, πρώην συζύγους/συντρόφους, δυσαρεστημένους πελάτες, πρώην στελέχη των επιχειρήσεων ή ανταγωνιστές. Για το λόγο αυτό, οι καταγγελίες εξετάζονται εξονυχιστικά με τους αρμόδιους υπαλλήλους να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες πριν διαταχθούν οι έλεγχοι.

Φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη έλεγχοι σε πάνω από 6.000 υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου με τους ελεγκτές να έχουν επιβάλλει πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ ενώ 21 πρόσωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Οι καταγγελίες και πληροφορίες διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενό και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες προχωρούν σε βαθμολόγηση των επώνυμων η ανώνυμων καταγγελιών με την εφαρμογή αυτόματου συστήματος κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ανάλογα με τα αποτελέσματα επιλέγουν τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Αρμόδιοι παράγοντες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες των πολιτών για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες έχουν συμβάλλει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Η βαθμολογία

Η ειδική τριμελής επιτροπή που έχει συσταθεί σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί:

– Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο,

– Με το αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος

– Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση,

– Ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση μ

– Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία και η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.