Σύμφωνα με δημοσιογράφο που καλύπτει τα ποδοσφαιρικά θέματα των χωρών της κεντρικής Ασίας, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ασίλμπεκ Τζουμάεφ, του 20χρονου (2005) διεθνή με την U23 του Ουζμπεκιστάν που αγωνίζεται στη Σουρχόν στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Η παρουσία του Τζουμάεφ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των βελγικών Σεντ Τρούιντεν και Μέχελεν. Ο νεαρός παίκτης, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει και στα “φτερά” της επίθεσης.

Στο εφετινό πρωτάθλημα έχει 17 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, και συνολικά μετράει 74 συμμετοχές με τη Σουρχόν (5 γκολ, 7 ασίστ).