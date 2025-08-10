Το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της BYD λανσαρίστηκε επισήμως, την προηγούμενη εβδομάδα στην ελληνική αγορά Το νέο μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο κι σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού: την Active και την Boost. Η τιμή του ορίζεται στα 29.990 ευρώ για την πρώτη και στα 31.990 ευρώ για την δεύτερη έκδοση. Στις παραπάνω τιμές δεν έχει υπολογιστεί η κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, καθώς με αυτήν οι τελικές τιμές είναι 22.735 ευρώ, 24.250 ευρώ.

Εχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, που προσφέρει ένα SUV σε ένα προσιτό πακέτο, το οποίο συγχρόνως είναι κατάλληλο για κίνηση και εύκολη στάθμευση σε αστικούς δρόμους.

Το BYD ATTO 2 συνδυάζει με επιτυχία τα αδιαμφισβήτητα σχεδιαστικά στοιχεία ενός SUV με τις συμπαγείς διαστάσεις. Το ATTO 2 έχει μήκος 4.310mm, πλάτος 1.830mm και ύψος 1.675mm – επομένως το μήκος και το πλάτος του είναι μικρότερα κατά 145mm και 45mm αντίστοιχα από του ATTO 3, αλλά εξακολουθεί να έχει πιο γενναίες αναλογίες / διαστάσεις συγκρινόμενο με πολλά SUV της κατηγορίας B.

Η έκδοση standard-range θα έχει ονομαστική χωρητικότητα 45,1 kWh, παρέχοντας αυτονομία έως 312 χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, με τον κινητήρα, που είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα, να αποδίδει 177 ίππους.Η μπαταρία τύπου Blade Battery χωρητικότητας 45,12 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 312 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ η αυτονομία σε αστικές συνθήκες φτάνει τα 463 km.