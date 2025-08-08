Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στην περιοχή Καραβάδου Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιφυλακή, καθώς παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που είχαν δυσχεράνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, αγγίζοντας μέχρι και τα 8 μποφόρ στην περιοχή, έχουν πλέον υποχωρήσει, διευκολύνοντας έτσι τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια του χωριού, απειλώντας άμεσα τόσο τις περιουσίες των κατοίκων όσο και το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα, κρατώντας τις εστίες μακριά από το οικιστικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον της περιοχής.

Ενισχυμένες δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στην προσπάθεια για τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς συμμετέχουν συνολικά 40 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δώδεκα οχήματα, πλαισιωμένοι από δεκάδες εθελοντές. Την επιχείρηση υποστηρίζουν από αέρος επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Επιπλέον, το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις που περιλαμβάνουν 22 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και μία επιπλέον ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική προσπάθεια κατάσβεσης.