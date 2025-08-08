Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές και κάτοικοι στο νότιο Μπρίστολ το πρωί της Παρασκευής, όταν ένα αερόστατο κατέληξε στη στέγη δημοτικού σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εντυπωσιακού φεστιβάλ αερόστατων. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι ο χειριστής έχασε τον έλεγχο λόγω ισχυρών ανέμων, με το αερόστατο να παρασύρεται και να χτυπάει πάνω στο κτίριο.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη στέγη, ενώ οι εικόνες από το ατύχημα κάνουν ήδη τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.