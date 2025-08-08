Υπάρχουν αλλαγές στο καθεστώς των εξώσεων ενοικιαστών, κυρίως όσον αφορά στη διαδικασία και τους χρόνους.

Η διαδικασία εξώσεως έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να ανακτήσουν την κατοχή του ακινήτου τους πιο γρήγορα σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών ή λήξης της μίσθωσης.

Από τον Απρίλιο του 2024, οποιαδήποτε μίσθωση είναι 3ετους διάρκειας. Άρα στα 3 χρόνια που υπογραφεί συμβόλαιο ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να του κάνει έξωση ο ιδιοκτήτης.

Ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικ. αναλυτής μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το νέο καθεστώς στις μισθώσεις κατοικιών.

Αλλαγές στις μισθώσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Απριλίου 2024

Όλες οι μισθώσεις έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Οι ιδιοκτήτες

Με τη λήξη των μισθώσεων θα έχουν το δικαίωμα για έξωση.

Οι ενοικιαστές

Έχουν περιθώριο αποχώρησης έως έξι μήνες.

Έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ανακοπή της διαταγής ή ασφαλιστικά μέτρα.