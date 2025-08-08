Τα νοσοκομεία έχουν αφήσει «φέσι» 1,599 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους. Οι δήμοι χρωστούν σε ιδιώτες 264 εκατ. ευρώ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 612 εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους. Την ίδια ώρα, επιστροφές φόρων 722 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την ΑΑΔΕ μάλιστα να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για τους επιστρέψει φόρους ύψους 206 εκατ. ευρώ που δικαιούνται και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα αζήτητα.

Τα κρατικά «φέσια» μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 3,655 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2025 με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν τα νοσοκομεία για τα χρέη των οποίων η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον Ιούνιο του 2025:

1. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές ανήλθαν σε 1,599 δις. ευρώ και «φούσκωσαν» κατά 435 εκατ. ευρώ μέσα σε έξι μήνες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει την Ελλάδα για καθυστερήσεις στις πληρωμές προς ιδιώτες προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων από δημόσια νοσοκομεία, παραβιάζοντας την Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Όπως διαπίστωσε το δικαστήριο, η Ελλάδα παρέλειψε να διασφαλίσει την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών πληρωμής, οι οποίες για τους δημόσιους φορείς παροχής υγειονομικής μέριμνας μπορούν να φτάνουν έως και τις 60 ημερολογιακές ημέρες. Η υπόθεση ξεκίνησε με προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε επισημάνει επανειλημμένως ότι πολλά ελληνικά νοσοκομεία καθυστερούν υπερβολικά τις πληρωμές τους. Ωστόσο, και παρά τις παρεμβάσεις της Επιτροπής, η κατάσταση παρέμεινε ανεπαρκής έως και το 2024.

2. Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν κυρίως εκκρεμείς πληρωμές συντάξεων αυξήθηκαν στα 612 εκατ. ευρώ από 604 εκατ. ευρώ τον Μάιο ενώ στο τέλος του 2024 ήταν 585 εκατ. ευρώ με το υψηλότερο επίπεδο να καταγράφεται το 2017 με 1,531 δις. ευρώ.

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αυξήθηκαν στα 264 εκατ. ευρώ. Μέσα σε έξι μήνες αυξήθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ.

4. Οι οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων διαμορφώθηκαν στα 222 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο του 2025. Από τα 722 εκατ. ευρώ τα 330 αφορούν εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών, οι οποίες έκαναν άλμα 61 εκατ. ευρώ. Επίσης 200 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) ενώ επιστροφές ύψους 392 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.