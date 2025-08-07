Τα ερείπια σπιτιών, που αποτελούσαν, σύμφωνα με τα όσα πιστεύουν οι επιστήμονες, οικίες ανθρώπων της εργατικής τάξης, στα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήρθαν πρόσφατα στο φως, στα πλαίσια υλοποίησης έργων για το μετρό της ιταλικής πρωτεύουσας.

Τα απομεινάρια αυτά είναι τα πρώτα, που έρχονται στην επιφάνεια από την Πιάτσα Βενέτσια, από το 2023, όταν άρχισαν οι εργασίες για τον νέο σταθμό, που θα αποτελεί μέρος της υπόγειας γραμμής του Μετρό C. Το φιλόδοξο εγχείρημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και υπόγειο μουσείο 85 μέτρων κάτω από το έδαφος, γεμάτο με αρχαιολογικά ευρήματα στις εργασίες για την κατασκευή του προαναφερόμενου σταθμού, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε εννέα χρόνια.

Οι ειδικοί μιλούν για μια περίπλοκη δομή, στην οποία μπορεί να βρίσκονταν μαγαζιά και σπίτια ανθρώπων της εργατικής τάξης των Ρωμαίων, γύρω στα τέλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των πρώτων χρόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια περίοδο από τον δεύτερο μέχρι τον πρώτο αιώνα προ Χριστού. «Για μια ακόμη φορά, η κατασκευή ενός σταθμού του μετρό μας κάνει να ανακαλύπτουμε ξανά το παρελθόν της πόλης μας», δήλωσε η Ντανιέλα Πόρρο, ειδική επόπτρια της Ρώμης. Η αρχαιολόγος Μάρτα Μπαουργκάρτνερ δήλωσε για την ανακάλυψη: «Αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη ευκαιρία, ώστε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορική τοπογραφία της κεντρικής Ρώμης».

Η πρώτη μελέτη για τον συγκεκριμένο σταθμό έγινε πριν από 25 χρόνια, ως μέρος της επέκτασης του Μετρό C, μιας γραμμής, που συνδέει τα περίχωρα της Ρώμης με την περιοχή του Σαν Τζιοβάννι, στο κέντρο της Ρώμης. Αλλά η πρόοδος των εργασιών διεκόπη, λόγω ερευνών για διαφθορά, έλλειψης χρηματοδότησης και της ανακάλυψης των πολλών ερειπίων κατά το αρχικό στάδιο των προετοιμασιών, με αυτά του αμφιθεάτρου του Αδριανού να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Τελικά, η νέα χρηματοδότηση επέτρεψε την συνέχιση των εργασιών για την επέκταση του Μετρό C. Πρόκειται για μια συνδυαστική πρωτοβουλία των κατασκευαστικών εταιρειών Webuild και Viani Lavori. Στο όλο σχέδιο, περιλαμβάνονται στάσεις στην Ρωμαϊκή Αγορά και στο Κολοσσαίο πριν από την Πιάτσα Βενέτσια και στην διαδρομή προς το Βατικανό. Η επέκταση της γραμμής πρόκειται να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των μποτιλιαρισμένων δρόμων της Ρώμης, με το μουσείο στην Πιάτσα Βενέτσια να αναδεικνύει το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν, που φιλοξενεί.

Ο σταθμός θα διαθέτει 27 κυλιόμενες σκάλες, 6 ανελκυστήρες και διαδρόμους, που το συνδέουν με το Παλάτσο Βενέτσια (από το οποίο ο φασίστας δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι εκφώνησε μερικές από τις πιο γνωστές ομιλίες του), το Εθνικό Μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ του Β’ και τα απομεινάρια της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγή: The Guardian